Современная Россия: граждане живут по «модели выживания»

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в бывших республиках СССР колеблется от 10 долларов в Грузии до 164 долларов в России. Практически во всех бывших советских республиках он, если не приравнен, то приближен к прожиточному уровню. Но, по мнению профсоюзов, он всё равно ставит людей на грань выживания. Эта тема обсуждалась на заседании Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), объединяющей профсоюзы стран - бывших республик СССР.

Сейчас Минтруд России готовит предложения по приближению минимального набора продуктов к рациональным нормам здорового питания. По ним трудоспособный человек должен за год съедать 96 килограммов круп и мучного (в действующей потребительской корзине - 126), 73 килограмма мяса (58), 325 килограмма молочных продуктов (290), 140 килограммов овощей и 100 килограммов фруктов (соответственно, 114 и 60 килограммов). По оценкам экспертов ВКП, это может сделать потребительскую корзину дороже на 30%. Но это лишь приближение к рациональным нормам здорового питания, пишет «Российская газета».

Кроме того, сейчас в России и ряде других государств СНГ в потребительской корзине расписана только продовольственная часть, а непродовольственная определяется путём увеличения стоимости минимальной продовольственной корзины на фиксированную долю (процент). Общий недостаток такой методологии - это заложенные в корзины низкие нормы потребления продуктов питания. Плюс - непродовольственная часть устанавливается на основании сложившейся структуры расходов малообеспеченных семей, где основная часть доходов тратится на питание.

При этом в странах расширяется применение платных услуг в образовании и здравоохранении, люди давно платят за интернет, мобильную связь, выросли затраты на ЖКХ, приобретение жилья, услуги транспорта, что увеличивает необходимые расходы людей. Ни в одной из стран региона (кроме Узбекистана) в прожиточном минимуме не предусмотрены затраты на содержание хотя бы одного ребёнка. «Разработанные в государствах потребительские корзины сохраняют все признаки «модели выживания», где значительная часть расходов приходится на продукты питания, что характерно для слаборазвитых стран. Такой подход скрывает реальные затраты людей и ведёт к занижению основной госгарантии в области оплаты труда», - пишет «РГ».

Профсоюзы предлагают подтягивать МРОТ до уровня минимального потребительского бюджета, как это сделано в Беларуси. А потребкорзины европейских стран включают в себя затраты даже на походы в бары.