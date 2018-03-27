Современное спасательное снаряжение подводника ССП-М позволяет обеспечивать спасание с глубин до 220 метров методом свободного всплытия

Планируется, что уже до конца 2018 года на вооружение ВМФ будет принято новейшее спасательное снаряжение подводника «ССП-М», которое разработано для обеспечения самостоятельного выхода подводников из отсеков аварийной подводной. Снаряжение прошло испытания в лабораторных и морских условиях (осуществлено более 500 спусков). Современное спасательное снаряжение подводника ССП-М позволяющее обеспечивать спасание с глубин до 220 метров методом свободного всплытия.

Ранее, в ходе программы испытаний 2017 и 2018 года, в частности, было проведены специальные исследовательские учения в акватории Новороссийской военно-морской базы, в ходе которых, специалистами Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ был отработан элемент выхода через торпедный аппарат условно аварийной подводной лодки экспериментальной группы института в составе 6 человек с использованием новейшего спасательного снаряжения подводника «ССП-М». Роль условно аварийной подводной лодки сполняла дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Старый Оскол».

Снаряжение «ССП-М» до этого прошло необходимые испытания на базе НИИ спасания и подводных технологий в г.Ломоносов. Планируется, что усовершенствованным спасательным снаряжением подводника (ССПМ), которое предназначено для самостоятельного спасения личного состава из аварийной подводной лодки методом свободного всплытия, выхода по буйрепу а также при помощи средств службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ с глубин до 220 метров будут оснащены экипажи атомных и дизель-электрических подводных лодок 4-го поколения.

Преимуществом нового спасательного снаряжения «ССП-М» над существующим снаряжением «ССП» является возможность использования снаряжения без дыхательного аппарата при выходе из аварийной подводной лодки благодаря наличию в комплектации «ССП-М» герметичного «капюшона».

В новом снаряжении «ССП-М» отсутствует парашютная система, которая раньше обеспечивала торможение свободного всплытия подводника и мела внушительные габариты. Безопасность спасения подводника обеспечивается увеличением скорости компрессии (нарастанием давления) и скорости свободного всплытия, что минимизирует время нахождения спасаемых под повышенным давлением.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ССП-М» является полностью отечественной разработкой. Оно разработано подмосковным предприятием «КАМПО» и имеет превосходство над зарубежными аналогами. Снаряжение позволяет покидать аварийную подводную лодку не только через спасательный люк, но и через другие шлюзовые устройства, - торпедные аппараты и прочную рубку подводной лодки. В «ССП-М» подводники могут быть спасены из отсеков подводной лодки, находящихся под повышенным давлением.