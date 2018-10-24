Современные модели обслуживания пользователей библиотек обсудят на областном семинаре в Мурманске

24-25 октября в Мурманской областной научной библиотеке состоится семинар по планированию работы региональных библиотек на 2019 год. На встрече будут обозначены приоритетные направления и задачи деятельности библиотек на следующий год; актуальные аспекты создания модельных муниципальных библиотек в районах; вопросы реализации региональных программ по поддержке детского и юношеского чтения; состоится презентация современных моделей обслуживания пользователей. Участникам семинара будет представлен новый ресурс Мурманской областной научной библиотеки – библиотечный портал Мурманской области.

О проекте «ЛитРес: Библиотека» - новые технологии для библиотек, удобный сервис для читателей» расскажет менеджер по работе с библиотеками ООО «ЛитРес» (Москва).

Во второй день семинара состоится сессия вопросов и ответов, на которой будут рассмотрены актуальные вопросы планирования библиотечной деятельности.