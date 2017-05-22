Современные технологии помогают мошенникам опустошать кошелки северян

В отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску обратилась местная жительница 1946 года рождения с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка получила сообщение по скайпу с аккаунта своего знакомого с просьбой дать в долг 30 тысяч рублей. «Знакомый» в сообщении указал номер банковского счёта, на который необходимо перевести денежные средства.

Жительница Мурманска, не проверив информацию, перевела мошеннику денежные средства через личный кабинет в онлайн банке, после чего решила позвонить своему знакомому, чтобы убедиться, что тот получил деньги. Оказалось, что знакомый с такой просьбой к ней не обращался, а его аккаунт в скайпе был взломан неизвестным.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.