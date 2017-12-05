Современные технологии помогают современной молодёжи опустошать «кошельки» мурманчан

В дежурную часть Мурманска обратился 28-летний горожанин с заявлением о краже принадлежащей ему банковской карты, с которой впоследствии были списаны денежные средства в сумме 150 тысяч рублей.

Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что в хищении денежных средств у него имеются основания подозревать двух малознакомых мужчин, с которыми он накануне распивал спиртные напитки. Заявитель пояснил, что он вместе с ними ходил в магазин за покупкой спиртного.

Сотрудники полиции изъяли записи камер видеонаблюдения, установленных в магазине, в котором потерпевший в последний раз оплачивал покупку картой.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы двое подозреваемых были установлены и доставлены в отдел полиции. Ими оказались 18-летний и 20-летний ранее не судимые мурманчане.

Позже они признались в совершении кражи и рассказали полицейским, что совершили ее путем свободного доступа. Они увидели и запомнили комбинацию цифр пин-кода, когда вместе с потерпевшим покупали спиртные напитки.

Воспользовавшись невнимательностью потерпевшего, злоумышленники похитили карту и обналичили крупную сумму денег через банкомат. Распорядились подозреваемые чужими деньгами по своему усмотрению.

По факту кражи в отношении мурманчан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.