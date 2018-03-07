Современный акушерский стационар открылся на базе роддома № 1 в Мурманске

После проведенного ремонта родильный дом №1 будет представлять собой современный акушерский стационар с возможностью родоразрешения 2000-2500 пациенток средней и высокой группы акушерского риска и оказания медицинской помощи новорожденным, в том числе недоношенным. С новыми возможностями обновленного роддома сегодня познакомилась губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

После капитального ремонта роддом был открыт 28 февраля. Ремонт проводился с августа 2017 года. Проведена полная реконструкция вентиляционной системы, увеличены площади родового отделения, операционных, организовано современное приемное отделение с кабинетами амбулаторного приема и кабинетами догоспитальной диагностики. Основными подразделениями, подвергнутыми глубокой реконструкции, стали приемное отделение, родильное отделение и операционный блок.

Приёмное отделение выполнено по принципу «открытой регистратуры» с большим холлом для ожидания пациентов совместно с родственниками, кабинетом приема акушерки, кабинетом догоспитальной диагностики, оснащенным аппаратом УЗИ и аппаратом исследования сердечной деятельности плода. Это позволяет уже на этапе приемного отделения провести ряд диагностических процедур и определить маршрутизацию пациентки.

Родовое отделение после ремонта увеличено с четырех до шести родильных залов. Родильное отделение оборудовано «открытым постом», где организована первая в Мурманской области центральная станция слежения за роженицами и состоянием плода.

Операционный блок увеличен до двух операционных. Это позволит строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и проводить при необходимости плановые и экстренные оперативные родоразрешения одновременно. В операционном блоке предусмотрены палаты интенсивной терапии и реанимации для тяжелых пациенток акушерского профиля и палаты послеоперационного наблюдения пациентов.