Современный УЗИ-аппарат поступил на вооружение Ловозерской центральной районной больницы
Современный аппарат ультразвуковой диагностики был поставлен в Ловозерскую центральную районную больницу в рамках выполнения мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы. Стоимость диагностического оборудования составила 4 млн рублей.
Новый аппарат ультразвуковой диагностики представляет собой полностью цифровую многоцелевую мобильную ультразвуковую систему высокого класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков.
Приобретение современного аппарата УЗИ позволит врачам Ловозерской больницы проводить исследования в области акушерства, гинекологии, ангиологии, урологии, ортопедии, органов брюшной полости, кардиологии. Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата станут доступны ультразвуковые исследования в непосредственной близости от места проживания, а беременным женщинам будет осуществляться ультразвуковое сопровождение на протяжении всего срока вынашивания. Это позволит повысить доступность медицинской помощи для пациентов Ловозерского района.