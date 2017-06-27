Совсем скоро на всех остановках общественного транспорта ЗАТО Александровск появятся информативные карты

Совместный проект главы администрации ЗАТО Александровск Семёна Каурова и директора МУАП «Снежногорское АТП» Сергея Богзы подарил александровцам современную и удобную в использовании схему движения муниципальных автобусов. Простая и понятная карта наглядно показывает, как и куда следуют основные транспортные маршруты ЗАТО. Она включает в себя информацию о наименованиях остановочных пунктов и расписание движения общественного транспорта.

- Время скромных заламинированных бумажек с «прибытием», «отбытием» муниципальных автобусов прошло. Совсем скоро на всех остановках внутри ЗАТО будут размещены современные информативные карты. Пусть эту перемену сложно назвать значительной, но реализована она исключительно с добром и уважением к нашим жителям, с заботой к гостям муниципалитета, - поделился один из авторов проекта глава администрации Семён Кауров.

Новые плакаты снабжены очень полезной «опцией» - отметкой «Вы находитесь здесь». Такой маячок на карте автобусных маршрутов поможет приезжему без труда определить своё местонахождения и с лёгкостью спланировать путь следования.

Авторы полезного проекта не забыли позаботиться и о безопасности новинки. Все карты будут находиться под прочным антивандальным стеклом, что позволит сберечь карту от посягательств недобропорядочных граждан.