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Мурманская область. Арктика09.02.19 08:00

Союз предпринимателей Североморска в юбилейный день чествует лучших своих представителей

8 февраля в Центре досуга молодёжи флотской столицы чествовали членов Союза предпринимателей  ЗАТО г.Североморск, которому исполнилось 10 лет. Представитель Министерства промышленности и предпринимательства Мурманской области Вера Ольгина отметила, что североморский Союз предпринимателей – самый активный в Мурманской области, с деятельности которого стоит брать пример всем аналогичным организациям региона.

Основатель Союза предпринимателей ЗАТО г. Североморск, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин отметил большой вклад этой организации в поддержке предпринимательского сообщества флотской столицы. Он выразил благодарность тем предпринимателям, которые вместе с ним стояли у истоков создания Союза – Владиславу Олейникову, Алексею Чубченко, Алексею Китаеву. Они и сейчас самые активные члены Союза, часто выступают спонсорами социально значимых мероприятий.

Юрий Шадрин вручил Благодарственные письма Мурманской областной Думы Наталье Трифоновой и Святославу Мордасову.

Первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов отметив вклад предпринимательского сообщества в создание рабочих мест, пополнение бюджета и участие в общественной жизни флотской столицы вручил Благодарственные письма Евгении Баркиной, Татьяне Сосна и Светлане Ефремовой.

Светлана Ефремова заслуживает особых слов. Она не только генеральный директор ООО «Принтерстенд51», но и ответственный секретарь правящего архиерея по связям с общественностью Североморской и Умбской епархии на общественных началах, а ещё и мама пяти детей. Она награждена Почётным знаком Мурманской области «Материнская слава».

Свой бизнес Светлана Валерьевна с мужем Владимиром Николаевичем, военным пенсионером, организовала 22 декабря 2014 года  - в день рождения четвёртого ребёнка. Занимаясь наружной рекламой, они организуют и выставки. К примеру, сотни североморцев познакомились с экспозициями выставок «Туринская плащаница» и с картинами художника Павла Рыженко, «Российская империя перед революцией». 23 февраля в Духовно-просветительском центре Североморской и Умбской епархии состоится ещё одна выставка местных мастеров прикладного искусства, организованная этими предпринимателями. 

Евгения Баркина - не менее интересный предприниматель. Работая режиссером народного самодеятельного коллектива «Поиск» в ДК «Строитель», она поставила 13 спектаклей. А 30 сентября 2017 года она, влюбленная в театр, основала «Свободную театральную компанию», в которой сейчас занимаются около пяти десятков детей и три десятка взрослых. Следует отметить, что новому театру помогают многие североморцы и предприниматели-меценаты. Только в 2018 году удалось поставить 8 спектаклей: 7 - для детей и 1 - для взрослых.

Вера Ольгина вручила награды Министерства промышленности и предпринимательства Мурманской области Юрию Шадрину, Елене Завгородней и Олесе Францискевич.

Поблагодарил предпринимательское сообщество и членов Союза за вклад в развитие флотской столицы и председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, отметивший особый вклад Юрия Шадрина в создание Союза предпринимателей ЗАТО г. Североморск.

Юрий Шадрин вручил и общественные награды – Благодарственные письма ряду предпринимателей, среди них Оксане Лариной и Ольге Абрамовой, которая активно поддерживает общество инвалидов, помогает представителям Епархии, готовит к реализации ряд социально значимых проектов.

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