Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области продолжает экологический проект «Чистая Арктика»

В рамках проекта в 2018 году в десяти муниципалитетах региона были установлены специализированные контейнеры для сбора у населения отработанных батареек. В настоящее время происходит замена износившихся пластиковых боксов на новые укрепленные, изготовленные из высокопрочного металла.

Боксы были сконструированы и изготовлены на судоремонтном предприятии ООО «Морской прибой» при финансовой поддержке филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», обслуживание контейнеров будет осуществляться ООО «Экопром».

Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области замена контейнеров уже произведена в многофункциональных центрах Октябрьского и Ленинского округов г. Мурманска, а также в городах Апатиты, Кировск, Полярные Зори, Кандалакша.

Сегодня Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области установил новый бокс для сбора батареек в Многофункциональном центре Первомайского административного округа.

В ближайшее время планируется заменить контейнеры в Оленегорске, Мончегорске и Североморске.