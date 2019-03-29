Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области провёл круглый стол по вопросам контроля и работы весоизмерительных систем

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства СПП МО провел заседание по вопросам метрологического обслуживания, контроля и работы весоизмерительных систем и средств измерений.

В дискуссии принятии участие представители работодателей региона, Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Мурманской области и представитель финской компании по производству весовых систем.

Собравшиеся обсудили сложности и проблемы, возникающие при проведении метрологического обслуживания и поверок вагонных и автомобильных весов в Мурманской области, а также перспективы и возможности изменений по поверкам вагонных и автомобильных весов в Мурманской области в связи с реализацией масштабных инвестиционных проектов.

Модератор встречи, председатель комитета по развитию малого и среднего предпринимательства СПП МО Олег Марков отметил, что вопросы метрологии в регионе остаются актуальными, а существующие проблемы касаются большинства крупных предприятий, поэтому необходимо чаще проводить подобные встречи, чтобы вместе обсуждать оптимальные пути их решения.

В рамках заседания также выступил представитель финской компании по производству весовых систем «Тамтрон» Ээро Хилтунен. Он рассказал о возможностях весовых систем для измерения и контроля работы различных грузоподъемных механизмов, карьерных самосвалов, подъемных кранов, экскаваторов, фронтальных погрузчиков, грузоперемещающих машин, контейнероподъёмников, лесопогрузчиков, портальных погрузчиков, лесовозных машин, обеспечивающих достоверной информацией при проведении коммерческих операций в ходе хозяйственной деятельности предприятия.