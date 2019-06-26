Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области считает необходимым запретить курение на территориях предприятий всех видов табака, в том числе электронных сигарет

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области принимает активное участие в реформировании контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. В настоящее время Территориальными управлениями МЧС России совместно с общественными организациями и уполномоченными по защите прав предпринимателей проходит пересмотр нормативных актов РФ по пожарной безопасности.

Членами Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области были внесены предложения по внесению изменений в ряд нормативных актов в части проверки состояния огнезащитной обработки помещений; эксплуатации электронагревательных приборов; требований по переосвидетельствованию первичных средств пожаротушения.

В большинстве случаев проверки организаций органами пожарного надзора заканчиваются вынесением предписаний об устранении к определенному сроку выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Зачастую во исполнение такого предписания компания должна провести целый комплекс мероприятий. В связи с этим региональное объединение работодателей выступает с предложением увеличить сроки исполнения выданных предписаний по пожарной безопасности. При этом уведомлять о таких проверках, в том числе внеплановых, по мнению членов Союза, необходимо не менее чем за 30 календарных дней.

Также региональное объединение работодателей считает необходимым запретить курение на территории предприятий всех видов табака, в том числе электронных сигарет.