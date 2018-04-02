Создаём анимационную летопись «Герои моей семьи–герои моей страны»

Проект «Анимационная летопись «Герои моей семьи-герои моей страны» осуществляет Национальный детский фонд в партнерстве с Ассоциацией анимационного кино в течение 2017-2018 гг. В проекте принимают участие 20 регионов из 8 федеральных округов России. В период с января по май текущего года семейные творческие союзы с помощью региональных представителей создадут не менее 40 мультфильмов о героях Великой Отечественной войны, затем эти работы будут показаны в День Победы на всех фестивальных региональных площадках. А с июня по октябрь этого года будут создаваться мультфильмы на другую тему – семейные легенды, русские традиции, русский народ и его история, жизнь семьи в истории страны. Эти анимационные работы, а их будет тоже не менее 40 мультфильмов, увидят зрители, пришедшие на региональные фестивальные показы 4 ноября, в День народного единства.

Специалисты в регионах – аниматоры, режиссеры, сценаристы – в течение проекта на мастер-классах с семейными региональными командами будут помогать в написании сценариев, выборе техники мультфильма, монтаже, озвучке и других вопросах, возникающих в процессе создания анимационного фильма. Кроме того, 1 июня, в День защиты детей, на всех региональных площадках участники проекта и все желающие смогут посмотреть уникальную программу современной российской анимации, предоставленную Ассоциацией анимационного кино.

Проект «Анимационная летопись «Герои моей семьи – герои моей страны» будет широко освещаться в местных средствах массовой информации, на сайтах Национального детского фонда, Ассоциации анимационного кино и их информационных партнеров, а все работы о героях Великой Отечественной войны, созданные семейными творческими союзами, будут размещены на сайте «Бессмертный полк» и приняты для последующих показов региональными и московскими военными музеями. Все участники проекта, создавшие мультфильмы, получат дипломы и подарки.

Как сообщает Оксана Собинина, руководитель Студии анимационного творчества «Яркое настроение», в Мурманской области координатором проекта является Студия анимационного творчества «Яркое настроение». Сейчас проводятся мастер-классы с семьями-участниками, готовятся мультфильмы. Дети и взрослые с удовольствием принимают участие в таком важном и нужном деле: создают декорации к будущим анимационным фильмам, изучают семейные архивы, совещаются с дальними родственниками. Очень трогательно наблюдать, как старшее поколение рассказывает детям о своих мамах и папах, прошедших все трудности войны, как показывают медали, бережно завернутые в алые лоскутки, как достают пыльные альбомы с пожелтевшими фотокарточками. Как герои снова «оживают», доверяя свою историю нам. Участники проекта отмечают, как важно уметь хранить память о тех временах, о родных, о великих подвигах и о совсем крошечных поступках. И какая замечательная память в виде анимационного фильма остается подрастающему поколению.

Проект осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских Грантов.