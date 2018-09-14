Создаётся надёжный щит в северной части России

Новую базу в Тикси, посетил командующий Северным флотом адмирал Евнемов. По результатам проверки, адмирал остался доволен и заявил, что новая база поднимет боевой потенциал России в Восточной части Арктики.

До полной сдачи объекта осталось не более 6 месяцев, после сдачи здесь будет базироваться подразделение 45-й армии ВВС и ПРО Северного флота. Гарнизон будет состоять из 11 построек соединенных галереями: жилые помещения, административный корпус, хранилища для воды и топлива, гаражи, электростанция, склады боеприпасов и т.д.

Это уже третий объект, ранее были сданы подобные базы на Новосибирских островах и на земле Франца-Иосифа. Таким образом наши военные прикроют большую часть Арктики средствами РЭБ, ПРО и ПВО, чем обеспечат нас надёжным щитом с северной части страны. На каждой из баз, базируются радиолокационные станции и аэродромы и в самое ближайшее время есть планы оснастить авиа группу гиперзвуковым оружием.

Однако и это ещё не все, как минимум в трех пунктах: Алыкеле, рядом с Норильском, Чокурди, Черском, Кигели и Таймыляне полным ходом идёт строительство радиолокационных станций и развертывание средств ПРО и ПВО.