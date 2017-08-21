Создаётся вездеход для работы в суровых северных широтах

Инженеры компании «Ладуга» заняты созданием серийной промышленной платформы арктического вездехода и разработкой на её основе арктического колесного транспортера для перевозок грузов массой от 3 до 10 тонн.

Правительство России имеет серьёзные намерения по освоению Арктики. Уже построен морской порт Сабетта и одноименный аэропорт. Освоение газовых месторождений потребует транспортировки грузов по суше. Создание вездехода для работы в суровых северных широтах - работа на ближайшую перспективу, считают разработчики проекта. Платформа компании «Ладуга» позволит производить вездеходы различной тоннажности с учётом потребностей заказчика.

Разработкой дизайна и проектированием, инженерным анализом и оптимизацией узлов и систем автомобилей компания «Ладуга» занимается с 2005 года. «Мы проектируем так, чтобы вездеход могли использовать разные заказчики. Арктический транспортер будет востребован логистическими компаниями, газовиками, исследователями Крайнего Севера», - говорит генеральный директор компании «Ладуга» Валерий Овчинников.

Одна из важнейших задач конструкторов - создать колесный редуктор, который позволит увеличить возможности вездехода в тяжёлых условиях: понизит минимальные обороты колес и повысит тягу машины на низкой скорости движения. В условиях низкой проходимости важно иметь возможность ездить медленно, чтобы цепляться за грунт, и на спущенных шинах, чтобы снизить давление на землю. Только в этом случае вездеход способен передвигать большие грузы по снежной пустыне или болоту. Кстати, о шинах. Сначала их предполагали закупить у американцев, но те предложили приобрести весь вездеход… Пришлось разрабатывать шины самим. Полутораметровые колеса, которые в итоге тоже разработала компания «Ладуга», закупят у российского производителя.

«Наш конечный продукт - это платформа, на которой любая компания сможет собрать свой вездеход. Прототип такого вездехода для нашего заказчика будет создан из оригинальных и покупных узлов уже в этом году. Мы подошли к созданию прототипа основательно. И там, где требуются специфические знания, приглашаем экспертов российского уровня, - приводит слова Валерия Овчинникова vkonline.ru.