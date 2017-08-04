Создан Фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

По поручению президента РФ Владимира Путина, поддержавшего инициативу Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, создан Благотворительный фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Учредителем фонда выступила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Создание фонда отвечает интересам устойчивого развития коренных малочисленных народов, его средства будут формироваться за счет добровольных взносов, пожертвований и вкладов спонсоров, партнеров, а также субъектов, где проживают коренные малочисленные народы Севера.

Как отметил президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Григорий Ледков, создание фонда обусловлено необходимостью совершенствования имеющихся механизмов финансирования мероприятий, проводимых Ассоциацией, в интересах развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, и потребностью в эффективном инструменте поддержки проектных идей.

«По созданию фонда проведена огромная подготовительная работа, проведены переговоры с губернаторами регионов, где проживают коренные малочисленные народы Севера, с руководством ТЭКов. В результате мы пришли к паритету – создать Фонд поддержки коренных малочисленных народов. Основные направления деятельности фонда мы будем обсуждать на координационных советах Ассоциации», – сказал Григорий Ледков.

Аккумулируемые в фонде средства, будут направляться на поддержку проектов и основных мероприятий Ассоциации коренных малочисленных народов по наиболее актуальным направлениям, в том числе на развитие регионального и международного сотрудничества. Также среди приоритетных направлений значится осуществление различных проектов в правовой сфере. В будущем фонд расширит спектр своей деятельности.

«Перед фондом стоит достаточно амбициозная задача – создать плановое системное финансирование деятельности Ассоциации, сделать так, чтобы представители коренных малочисленных народов могли получить юридическую помощь с привлечением высококвалифицированных специалистов, реализовывать масштабные проекты, направленные на сохранение и развитие традиционного образа жизни, языка и культуры коренных малочисленных народов», – пояснил Григорий Ледков.

Работа фонда и его взаимоотношения с партнерами регулируются Уставом, в котором отражены правовые положения, полномочия и функции, порядок формирования его имущества. Органами управления фондом определены Совет фонда, исполнительный директор фонда и Попечительский совет. Первый состав Совета будет сформирован его учредителем – Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Исполнительным директором фонда назначен Виктор Максов, уроженец Свердловской области, который ранее занимал должности государственной службы и работал в различных регионах.

Как отметил Виктор Максов, у фонда должна быть открытая и прозрачная финансовая система, надзор за которой будет осуществлять Попечительский совет, сформированный из числа представителей регионов, оказывающих поддержку. Эффективность работы фонда будет во многом зависеть от тесного взаимодействия и координации с Ассоциацией и ее филиалами в регионах, органами государственной власти, общественными организациями и движениями России, а также международными организациями в сфере поддержки и развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, сказал Виктор Максов.

Особое внимание фонда планируется уделить содействию реализации Стратегии государственной национальной политики России и Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.