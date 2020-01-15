Создание достойных условий жизни для граждан нашей страны – главный посыл выступления Президента – Сергей Дубовой

Председатель областной Думы Сергей Дубовой принимал непосредственное участие в церемонии оглашения послания Президента РФ Федеральному Собранию. После его завершения он дал комментарий:

- Создание достойных условий жизни для граждан нашей страны – это главный посыл выступления Президента. Он включает в себя увеличение доходов населения, развитие экономики, медицины, науки, новое качество государственного управления. Особенно важно, что глава государства высказал немало конкретных предложений, касающихся создания эффективной системы поддержки семей с детьми. В частности, с удовлетворением отмечу возможность горячего бесплатного питания всех учеников начальной школы. Вопрос о питании школьников неоднократно обсуждался как в стенах нашего регионального парламента, так и на федеральном уровне.

Повышенное внимание депутаты Мурманской областной Думы уделяют и демографической политике в нашем регионе. В декабре были приняты законы, касающиеся поддержки многодетных семей, продлено действие областного закона о поддержке молодых мам, родивших первенца.

Качество жизни в Мурманской области, как и в других регионах России, напрямую связано и с экономическими мерами. Мы понимаем, что сложно говорить о раскрытии потенциала территорий без прироста инвестиций, возможности удобной работы бизнеса. Президент озвучил предложения по подготовке пакета законопроектов на федеральном уровне в сфере инвестиционной поддержки.

Отдельно хотелось бы отметить новации в политической системе страны, в частности, расширение полномочий местного самоуправления, повышение роли парламентских партий. Это означает и повышение ответственности за свою работу, прежде всего, перед людьми.

Успешной реализации всех озвученных предложений главы государства будет способствовать конструктивное взаимодействие всех ветвей и уровней власти, их прямой диалог с людьми.

Предстоит большая работа, в том числе, на законодательном поле, в которой депутаты Мурманской областной Думы примут самое активное участие.