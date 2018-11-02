Создание лесопаркового зелёного пояса вокруг Мурманска было одобрено на слушаниях

В Общественной палате Мурманской области состоялись общественные (публичные) слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг города Мурманска. Слушания проводились в соответствии со ст. 62.2 федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» по ходатайству Мурманского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в региональную Общественную палату.

Участниками слушания были члены региональной Общественной палаты, представители ОНФ, общественных объединений, студенты МАГУ, экологи, заинтересованные граждане Мурманской области.

Ходатайство ОНФ о создании лесопаркового зелёного пояса вокруг города Мурманска было одобрено большинством голосов участников слушаний.

В соответствии с требованиями российского законодательства в течение 10 дней после дня проведения слушаний Общественной палатой Мурманской области будет подготовлен итоговый документ (протокол) слушаний, который будет размещен для обнародования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направлен в Мурманскую областную Думу.