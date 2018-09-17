Создание пылеветрозащитных ограждений на территории Мурманского морского торгового порта планируется завершить в 2020 году

В региональном правительстве состоялось рабочее совещание, посвящённое реализации проекта по созданию пылеветрозащитных ограждений на территории Мурманского морского торгового порта. По данным АО «ММТП», строительство экранов позволит уменьшить рассеивание пыли и снизить запыленность на границе санитарно-защитной зоны порта на 90%, что, безусловно, благоприятно отразится на состоянии атмосферного воздуха областного центра. Уже сегодня проект находится в фазе практической реализации. Завершение всех работ запланировано в 2020 году.

Генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько, представляя проект, отметил, что прежде чем приступить к его разработке, специалисты порта изучили опыт крупнейших угольных терминалов мира, расположенных в Японии, Китае, Канаде, Австралии и других странах, и приняли на вооружение лучшие решения.

В ходе обсуждения проекта представителями региональных исполнительных органов государственной власти, Мурманской областной Думы, научного сообщества особое внимание было уделено экологическому эффекту, которого планируется достичь по окончании работ.

По результатам совещания было принято решение признать проект возможным к включению в Стратегию социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года.