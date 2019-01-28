Создание Совета по охоте и защите животного мира при Минприроды приближает нас к решению проблем в этой сфере Дмитрий Журавлев

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что Дмитрий Кобылкин возглавил Совет по охоте и защите животного мира при Минприроды. Этот орган определяет приоритетные направления и представляет предложения по изучению, использованию, воспроизводству и охране объектов животного мира и среды их обитания, а также в области охоты на территории РФ.

Кроме того, Совет осуществляет предварительное рассмотрение проектов нормативных правовых актов, связанных с вопросами правового регулирования по выработке и реализации государственной политики в указанной сфере, рассмотрение и подготовку предложений по привлечению инвестиций в отрасль охотничьего хозяйства, развитию научно-технического и инновационного потенциала отрасли.

- Наведение порядка нужно везде. Что уж говорить о животных, ведь они – не возобновляемый ресурс, если их всех истребить, новые не появятся, - комментирует создание Совета по охоте и защите животного мира при Минприроды Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. - Причём в экологии есть ещё и пороговые значения, ниже которых нельзя опускаться, не получится оставить двух животных и от них получить новую здоровую популяцию. Думаю, Совет станет авторитетным органом, который способен пролоббировать правильные решения. И это будет уже не просто волевое решение власти, это будет прошедшее определенные стадии обсуждения решение всего общества. Это полезно и важно именно потому, что в состав Совета войдут учёные и общественники, которые как никто разбираются в вопросе. Сам по себе орган - не панацея, но его создание приближает нас к решению проблем в сфере охраны животных.