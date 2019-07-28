Создаваемый в Мурманской области региональный научно-образовательный центр сможет претендовать на статус центра мирового уровня

В Мурманской области при участии ведущих вузов Заполярья – МГТУ и МАГУ – и Кольского научного центра РАН ведётся подготовка к формированию регионального научно-образовательного центра.

Создание центра отвечает задачам федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука», который предполагает организацию к 2021 году не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

Один из этих центров, по особому указанию Президента РФ Владимира Путина, должен располагаться в Арктической зоне России. Решение данной задачи обсуждалось в ходе заседания Госкомиссии по вопросам развития Арктики, состоявшегося 25 июля в Москве. В заседании принял участие врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Специалистами министерства образования и науки Мурманской области, МГТУ, МАГУ и КНЦ РАН уже проведена предварительная работа по созданию регионального научно-образовательного центра (РНОЦ). Создана матрица якорных проектов научно-производственной кооперации, определены потенциальные её участники, среди которых – крупнейшие предприятия региона, такие как Кольская ГМК, СЗФК, «Апатит», КАЭС и другие.

читаю, что научно-образовательный центр мирового уровня в Арктической зоне должен появиться именно в Мурманской области. У нас есть для этого все предпосылки – крепкая научно-прикладная база, два университета, а главное – мощный промышленный комплекс, готовый к сотрудничеству с учёными и преподавателями в сфере научно-практической «обратной связи» и кадровой политики. Мурманская область может и должна стать интеллектуальным центром и кузницей кадров для всей Арктической зоны РФ. Для нас это столь же важная и престижная роль, как и роль узлового центра арктической морской логистики России», – подчеркнул Андрей Чибис.

Мурманский РНОЦ будет создан уже в текущем году, после чего он сможет принять участие в конкурсных отборах научно-образовательных центров мирового уровня в 2020 и 2021 годах.