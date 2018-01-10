Сожитель после ссоры украл у своей пассии компьютер и продал его

В дежурную часть с заявлением о хищении планшетного компьютера, стоимостью 8000 рублей, обратилась 33-летняя жительница города Мурманска.

Полицейские, в ходе опроса потерпевшей, выяснили, что в хищении имущества имеются основания подозревать её бывшего сожителя, с которым она некоторое время назад перестала совместно проживать. Именно после его ухода заявительница обнаружила пропажу планшетного компьютера.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы установили подозреваемого в преступлении, - неработающего, ранее судимого за кражи 31-летнего мурманчанина, - и доставили в отдел полиции.

Находясь в отделе полиции, злоумышленник признался в совершении кражи.

Похищенное имущество он успел продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.