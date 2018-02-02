Сожитель позарился на золотые серёжки своей 42-летней подруги

В дежурную часть обратилась 42-летняя жительница Мурманска с заявлением о краже золотых сережек, стоимостью 10 тысяч рублей. При опросе потерпевшей полицейские выяснили, что у нее есть основания подозревать в краже сожителя, с которым она накануне распивала спиртное. Именно после его ухода женщина обнаружила пропажу серёжек.

В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в преступлении, - ранее неоднократно судимого 34-летнего мурманчанина, - и доставили в отдел полиции.

Находясь в отделе полиции, злоумышленник признался в совершении кражи. Он рассказал, что воспользовался моментом, когда сожительница уснула, и похитил серёжки. Похищенное он успел продать, а вырученные с продажи деньги потратить на личные нужды.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.