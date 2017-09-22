Спартакиада людей старшего поколения пройдёт в «Кировке»

24 сентября в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной конкурс для людей старшего поколения «Спартакиада». В конкурсе примут участие команды советов ветеранов, общественных организаций, клубов людей старшего поколения, домов-интернатов, специализированных домов, центров социального обслуживания населения города Мурманска и Мурманской области.

Северяне представят название, эмблему, девиз команды, приветствие, продемонстрируют творческие способности и спортивную подготовку. Все участники будут награждены памятными дипломами и сувенирами.

Мероприятие направлено на стимулирование и поддержку активной жизненной позиции людей старшего поколения, повышение уровня социальной адаптации пожилых людей и упрочение социальных связей, а также на содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества.