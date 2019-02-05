Спасаем детей вместе

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в заседании общественного наблюдательного совета городской акции «Помоги спасти жизнь ребёнка».

Сегодня в рамках повестки члены совета рассмотрели заявление с просьбой помочь в оплате дорогостоящих лекарств, а также обсудили визит врачей тульского Института клинической реабилитологии.

За время существования акции удалось собрать более 14,5 миллионов рублей. Благодаря отзывчивости горожан помощь получили 183 маленьких северянина.

– Некоторым из них были проведены сложнейшие операции в ведущих клиниках России и зарубежья. В исключительных случаях помощь приезжала сама – столичные специалисты проводили операции в Мурманске, – отметил Андрей Сысоев. – Хочу поблагодарить всех мурманчан, которые участвуют в акции, и призвать их продолжать это доброе дело.

Для сбора средств в общественных местах (поликлиниках, отделениях почты, аптеках, магазинах) установлены пластиковые прозрачные боксы – так называемые «Добрые сердца».

Важно отметить, что все обращения в фонд городской акции «Помоги спасти жизнь ребёнка» рассматриваются очень скрупулезно. Наблюдательный совет внимательно следит за распределением денежных средств, о движении которых можно узнать на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Полезная информация».