Спасатели эвакуировали из ущелья Скальное пострадавшего альпиниста

В минувшие выходные спасатели Кировского поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного отряда эвакуировали из ущелья Скальное пострадавшего альпиниста. 29 июля текущего года апатитчанин вместе с товарищем отправился на гору Вудъяврчорр. О своём восхождении в экстренное ведомство молодые люди не сообщили, понадеявшись на свой предыдущий опыт и удачу. Однако ближе к вечеру фортуна им изменила. Во время спуска один из участников сорвался.

В 16 часов 23 минуты альпинисты обратились к спасателям за помощью. На место тут же выдвинулась группа в составе шести представителей Кировского ПСП. Следует отметить, что прибыли спасатели достаточно быстро - ущелье Скальное находится неподалеку от популярного центра горнолыжного спорта России.

Уже на месте пострадавшему наложили гермошину и на транспортировочных носилках эвакуировали к спецавтомобилю. На нем альпиниста доставили в Кировскую ЦГБ. В настоящее время здоровью пострадавшему ничто не угрожает.