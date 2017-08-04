Спасатели эвакуировали очередную туристку, получившую травму в Хибинах

Женщина (1968 г.р.) совершала пеший поход в составе зарегистрированной туристической группы из Самары. Однако на перевале Чорргор путешественница повредила ногу.

На место была направлена дежурная смена Кировского поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра – филиала СЗРПСО МЧС России. Спасатели оперативно оказали первую помощь туристке и доставили её в Кировскую ЦРБ.

Напомним, что 1 августа спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра эвакуировали женщину, получившую травму в районе горы Сенгисчорр. Незарегистрированная туристическая группа северян в составе четырёх человек путешествовала по Ловозерским тундрам. Однако вечером спасателям Мурманского АКАСЦ поступил тревожный сигнал: требуется помощь – пострадала одна из участниц похода.