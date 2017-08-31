Спасатели ФГКУ «1 ОФПС по Мурманской области» - победители 48-го открытого чемпионата ГПС Мурманской области

В Мурманске завершился 48-ой открытый лично-командный чемпионат ГПС Мурманской области и Первенство ВДПО по пожарно-прикладному спорт, который проходил в течение двух дней.

Для участия в соревнованиях со всех уголков Мурманской области съехались 100 участников. Программа включала в себя следующие дисциплины: подъём по штурмовой лестнице; преодоление 100-метрвой полосы с препятствиями; пожарная эстафета 4х100 метров; боевое развертывание.

Торжественное награждение призёров, победителей чемпионата и закрытие состоялось вчера на территории спортивного городка ПСЧ № 4 ФГКУ «1 ОФПС по Мурманской области». Результаты командных соревнований (комплексный зачёт): 1 место – ФГКУ «1 ОФПС по Мурманской области»; 2 место – Мурманский филиал ГПС Мурманской области; 3 место – Специальное управление № 48 МЧС России.