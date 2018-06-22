Мурманская область. Арктика22.06.18 09:30
Спасатели из верховья реки Гольцовка в Хибинском горном массиве вынесли пострадавшего туриста
21 июня в 20.15 поисково-спасательное подразделение Кировска МАКАСЦ МЧС России выезжала на оказание помощи туристической группе в верховье реки Гольцовка в районе Хибинского горного массива.
Как сообщают спасатели, потребовалась эвакуация одного из членов туристической группы в медицинское учреждение. Группа специалистов МЧС обнаружила группу в 1.10 22 июня и в 6.30 доставила пострадавшего к карете скорой медицинской помощи.
В поисково-спасательных работах принимали участие 4 человека личного состава и одна единица техники.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 220 человек
-
Последние комментарии
Вера
21.06.18 21:26
чтоб рассмотреть все обращения, Минтруду надо штат увеличить в несколько раз, сомневаюсь, что они захотят взять людей предпенсионного возраста. К льготной категории надо отнести всех, кто связан с фи
Zviygincew
20.06.18 09:23
Вот тогда и покупаемся в волю!
MotoRin
19.06.18 13:13
так я и поверил. Брехня!!!
-Скоро в эфире11:45«История Императорских обществ». Документальный фильм (12+)12:40«Гость». Художественный фильм (16+)14:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиС 1 июля в Мурманской области изменятся тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам-PRO ВалютуДоллар снижается в начале торгов-PRO ЭнергетикуВ филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыК приезду врачей готовимся законодательно