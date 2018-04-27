Спасатели Мурманской области приняли участие в семинаре для начальников учреждений оздоровительного отдыха

Представители территориального органа МЧС России и Мурманского областного отделения ВДПО приняли участие в семинаре для начальников учреждений оздоровительного отдыха Мурманской области, которое состоялось на базе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. Мероприятие проходило по инициативе Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития образования».

Работа по обеспечению безопасности детских оздоровительных учреждений находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Мурманской области, потому темой нынешней встречи стали актуальные вопросы безопасности при организации детского отдыха в летний период 2018-го года.

Начальник центра ППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области» напомнила присутствующим, что каникулы - время, когда безопасность детей требует особого внимания со стороны взрослых. Конечно, сотрудники чрезвычайного ведомства проводят различные мероприятия в детских оздоровительных учреждениях по профилактике пожарной безопасности, предупреждению несчастных случаев и происшествий на воде - это инструктажи с персоналом объекта, тренировки навыков по действиям во время пожара или экстренных ситуаций, профилактические беседы и занятия. Однако основы безопасности необходимо прививать с детства, а в игре такие важные знания усваиваются намного проще и прочнее, потому (помимо основных норм и требований безопасности, которые должны быть соблюдены во всех учреждениях летней оздоровительной кампании, а также при проведении экскурсий и туристических походов по труднодоступной местности, водным, горным и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни) представитель спасательного ведомства предложила педагогам различные сценарии проведения практических занятий, направленных на повышение культуры безопасности жизнедеятельности у детей. Тем более что 2018 год объявлен в МЧС России Годом культуры безопасности.

В свою очередь заместитель председателя совета Мурманского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Андрей Левчун рассказал об основных причинах пожаров, их статистике и, конечно же, общих правилах пользования и применения первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты.