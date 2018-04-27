ПРОЩЕ ГОВОРЯ: 50 лет в танце - только в «Радость»Мурманчан приглашают принять участие в общегородских субботниках
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.04.18 14:25

Спасатели Мурманской области приняли участие в семинаре для начальников учреждений оздоровительного отдыха

Представители территориального органа МЧС России и Мурманского областного отделения ВДПО приняли участие в семинаре для начальников учреждений оздоровительного отдыха Мурманской области, которое состоялось на базе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. Мероприятие проходило по инициативе Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития образования».

Работа по обеспечению безопасности детских оздоровительных учреждений находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Мурманской области, потому темой нынешней встречи стали актуальные вопросы безопасности при организации детского отдыха в летний период 2018-го года.  

Начальник центра ППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области» напомнила присутствующим, что каникулы - время, когда безопасность детей требует особого внимания со стороны взрослых. Конечно, сотрудники чрезвычайного ведомства проводят различные мероприятия в детских оздоровительных учреждениях по профилактике пожарной безопасности, предупреждению несчастных случаев и происшествий на воде - это инструктажи с персоналом объекта, тренировки навыков по действиям во время пожара или экстренных ситуаций, профилактические беседы и занятия. Однако основы безопасности необходимо прививать с детства, а в игре такие важные знания усваиваются намного проще и прочнее, потому (помимо основных норм и требований безопасности, которые должны быть соблюдены во всех учреждениях летней оздоровительной кампании, а также при проведении экскурсий и туристических походов  по труднодоступной местности, водным, горным и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни) представитель спасательного ведомства предложила педагогам различные сценарии проведения практических занятий, направленных на повышение культуры безопасности жизнедеятельности у детей. Тем более что 2018 год объявлен в МЧС России Годом культуры безопасности.

В свою очередь заместитель председателя совета Мурманского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Андрей Левчун рассказал об основных причинах пожаров, их статистике и, конечно же, общих правилах пользования и применения первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 454 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Known
27.04.18 08:11
Нет дыма без огня, говорили раньше в народе, а сегодня можно говорить, что нет новости без Ютуба! Кому это сообщение интересно? Картинка сомнительная, польза от сообщения нулевая.
Комментарий к новости:Горящая крыша дома вызвала интерес у прохожих
Katrin
27.04.18 08:04
А Ковтун вчера в думе доложила, что в Мурманской области всё прекрасно! У представителей власти всегда всё хорошо, а пешком gподыматься домой без лифта приходится простым работягам,без горячей воды ж
Комментарий к новости:Из-за законодательных изменений к 2020 году в Мурманске могут отключить более 1700 лифтов
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика