Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте

Циклон, обрушившийся на регион, проверяет на прочность не только экстренные службы, предприятия коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и системы тепло- и электроснабжения. Он стал настоящим испытанием для автомобилистов.

В настоящее время из-за сложных погодных условий, в том числе метели и ограничения видимости, крайне затруднено движение на участке 1245- 1272 км трассы Р-21 «Кола». В связи с этим здесь организовано реверсное движение. Продолжает оставаться закрытыми проезды по федеральной трассе Р-21 «Кола» на участке с 1470 по 1510 км (от Зоозерской развилки до посёлка Спутник), а также автомобильной дороге Заполярный – Сальмиярви с 0 по 23 км.

Главное управление МЧС России по Мурманской области просит водителей учесть погодные условия и настоятельно рекомендует воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

Пассажирам междугородних автобусных рейсов следует уточнить информацию о возможном изменении графика движения.

Сегодня в период прохождения комплекса опасных метеоявлений на 1476 км автодороги Р-21 «Кола» произошёл съезд автомобиля в кювет. Вместе с водителем в микроавтобусе находилась группа спортсменов: 11 детей в возрасте от 8 до 11 лет и двое взрослых. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал, более того им на помощь пришли другие автомобилисты. Ведь, главный принцип дорожного братства - взаимовыручка.

На попутной машине воспитанников мурманской детско-юношеской школы № 12, а их сопровождавших – на спецтранспорте Никельавтодора – доставили в Титовку. В настоящее время дети размещены в кемпинге. Их жизни ничего не угрожает.

Мурманское УГМС выдало штормовое предупреждение: очень сильный порывистый ветер, при прохождении атмосферного фронта снег, метель, ухудшение состояния дорог.

ГУ МЧС России по Мурманской области просит водителей учесть погодные условия и настоятельно рекомендует воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте. Если от поездки не отказаться, то, собираясь в дальнюю поездку, желательно заранее позаботиться, чтобы в автомобиле находилось все необходимое - лопата, буксировочный трос, огнетушитель, запас топлива, полностью заряженный телефон и достаточное количество теплых вещей. Не будет лишним взять с собой термос с горячим чаем и запас продуктов.

Информацию о состоянии федеральной автотрассы и метеоусловиях, которая обновляется каждые 15 минут, можно получить на официальном сайте ФКУ Упрдор «Кола» в разделе «Оперативная информация», в рубрике «Метеостанции, посты видеоконтроля».

Информацию о закрытии дорог в Мурманской области можно получить и в диспетчерской службе Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области(Мурманскавтоодор) по телефонам: (8152) 214-070, (8152) 250-808 (в зимний период круглосуточно).

В случае возникновения ДТП, угрозы жизни людей на автодороге звонить на Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.