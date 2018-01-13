Мурманская область. Арктика13.01.18 08:45
Спасатели помогли определить безопасное место для крещенских купаний на реке Варзуга
В Терском районе проходят профилактические мероприятия в рамках акции «Безопасный лед». Представители инспекторского участка п.Умба Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели тематическое занятие с сотрудниками МАУ ЦФК СиТ. Также ведется широкая разъяснительная работа с любителями активного отдыха на водных объектах.
Помимо профилактической работы инспекторы «водных дорог» постоянно ведут мониторинг ледовой обстановки. Вчера стало известно, что по результатам замеров льда в Варзуге администрацией муниципалитета определено место проведения крещенских купаний. Купель будет организована на правом берегу реки Варзуга напротив Успенской церкви.
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Katrin
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А вот если бы был конец света, то явка зрителей была бы 100-процентная!
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Василий
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самомнение у Н - выше его самого. Но жизнь таких ломает быстро.
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Volk
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Листовка - провокация, а вот кому она выгодна, надо ещё разобраться.
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