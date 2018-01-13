Спасатели помогли определить безопасное место для крещенских купаний на реке Варзуга

В Терском районе проходят профилактические мероприятия в рамках акции «Безопасный лед». Представители инспекторского участка п.Умба Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели тематическое занятие с сотрудниками МАУ ЦФК СиТ. Также ведется широкая разъяснительная работа с любителями активного отдыха на водных объектах.

Помимо профилактической работы инспекторы «водных дорог» постоянно ведут мониторинг ледовой обстановки. Вчера стало известно, что по результатам замеров льда в Варзуге администрацией муниципалитета определено место проведения крещенских купаний. Купель будет организована на правом берегу реки Варзуга напротив Успенской церкви.