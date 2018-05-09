Спасатели приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 73-летию Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня, 9 мая, в Мурманской области проходят мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В городе-герое Мурманске состоялось ставшее уже традиционным шествие в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк». Северяне и гости Заполярной столицы прошли по центральным проспектам в составе праздничной колонны с портретами своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны.

По пути шествия праздничная колона остановилась перед памятником Герою Советского Союза Анатолию Бредову, к подножию которого были возложены венки и цветы, в том числе от Главного управления МЧС России по Мурманской области.

После этого продолжилось шествие к мемориалу, получившему народное название «Алеша», где состоялся торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья».

Однако праздник продолжается. На различных городских площадках в течение дня пройдут праздничные концерты, акции и театрализованные представления, а кульминацией празднования Дня Победы станет праздничный салют, который начнется в 22 часа.

Время проведения массовых праздников и гуляний, сохранность жизни и здоровья жителей и гостей Кольского полуострова обеспечивают экстренные и силовые структуры, в том числе и МЧС России. Однако многое зависит и от самих зрителей торжества, точнее, от их правильного и безопасного для себя и окружающих поведения.

Главное управление МЧС России по Мурманской области дает некоторые рекомендации о том, как правильно себя вести во время проведения массовых мероприятий. Обращаем особое внимание любителей использования «огненных шутих». За нарушение порядка проведения мероприятий с использованием пиротехнических изделий законом Мурманской области «Об административных правонарушениях» предусмотрено наказание.

Также не стоит забывать о простых правилах пожарной безопасности:

- не бросайте горящие спички и окурки из-за опасностей возгораний, в том числе мусора, и возникновения палов прошлогодней травы;

- не разводите костры, в особенности вблизи строений и деревьев;

- не оставляйте мусор, тем более на освещенном солнцем пространстве бутылки или осколки стекла.

В случае возникновения непредвиденной ситуации сообщите о случившемся в службу спасения по телефонам «01» или «112».