Спасатели просят северян быть предельно осторожными на природе с огнем

С момента наступления весны в Мурманской области резко возрасло количество выездов подразделений пожарной охраны на тушение палов сухой растительности. Солнечная и теплая погода, установившаяся на территории Кольского края, выпала как раз на майские праздники. Поэтому вероятность возникновения подобных загораний сейчас очень велика. Однако такие, на первый взгляд, небольшие происществия легко могут привести к трагедии. За минувшие сутки сотрудники пожарной охраны более дестка раз выезжали на ликвидацию загораний травы. Чаще всего на юге области - в Кандалакше и Ковдоре, но и Мурманск - в числе городов, где палы травы также актуальны.

- Палы часто приводят к повреждению различных хозяйственных построек и объектов – домов, сараев, линий электропередачи и связи, деревянных мостов, - рассказывает Александр Башканов, старший инженер отдела ГПН и ПР Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области. - При этом нередко поджигателями травы являются владельцы пострадавших объектов, у которых, к примеру, при умышленном поджигании - палы вышли из-под контроля; жители деревень, поселков и горожане, отдыхающие на природе с «огоньком». Вот только ущерб, наносимый народному хозяйству травяными пожарами, выглядит весьма внушительно.

Следует также учесть, что палы могут служить причиной гибели людей. Самая очевидная – когда огонь с травы переходит на постройки, пожар в которых становится опасен для жизни. Менее очевидная состоит в том, что дым от горящей травы (пал же, как правило, бывает не только вблизи границ населенных пунктов, но и в самих деревнях, поселках и городах) вреден для здоровья людей, в особенности тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания.

Практически единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, которое требует слаженных и осознанных действий со стороны органов власти, местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, а также максимальной ответственности и осторожности со стороны граждан.

Что должен помнить каждый житель:

Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной территории.

Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, выполняйте следующие правила:

- никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;

- никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Прежде всего, убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде чем развести костер сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе одного метра;

- хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились - то залейте еще раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь заранее;

- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п. ;

- не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может послужить причиной пожаров.

Если вы стали свидетелем подобного происшествия, незамедлительно звоните в пожарную охрану по номерам "01" (со стационарного телефона) или "101", "112" (с сотового)!