Спасатели проводят командно-штабные учения в Кировске

В Кировске вчера начались командно-штабные учения подразделений МЧС Мурманской области. Они продлятся несколько дней, в ходе которых будут разыграны различные сценарии чрезвычайных ситуаций, мобилизованы соответствующие подразделения, проведены необходимые мероприятия.

По легенде учений в первый день учений в Кировске установлен 5 уровень лавинной опасности (экстремальный), в связи с чем были условно осуществлены принудительные спуски лавин, оповещение населения, приведение в готовность всех ответственных сил и средств, превентивные меры, а также отработаны мероприятия по поиску попавших под снег людей.

К учениям были привлечены Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр, аварийно-спасательная служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Кировска, муниципальные спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Сегодня в рамках проводимых учений будет отработана новая вводная, реагировать на которую будут силы РСЧС.