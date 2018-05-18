Спасатели проводят рейды в местах, где наиболее вероятно возникновение пожара

В Мурманской области начался пожароопасный сезон. В рамках профилактических мероприятий сотрудники федерального государственного пожарного надзора Специального управления ФПС № 48 МЧС России проводят рейды в местах, в которых наиболее вероятно возникновение возгораний вследствие нарушений правил пожарной безопасности.



Если вы стали свидетелем пожара или другого происшествия, когда требуется помощь пожарных - спасателей, звоните по номеру «01» (при наборе со стационарного телефона), «101» или «112» (при наборе с мобильного).