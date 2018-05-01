Спасатели рассказали мурманским школьникам о безопасном поведении на водных объектах

Пятиклассникам из мурманской школы №5 открыли свои двери Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области и отдельный пост ПСЧ-1 Первого отряда ФПС по Мурманской области. Мероприятие было приурочено Году культуры безопасности.

Инспекторы «водных дорог» провели с ребятами профилактическое занятие о правилах безопасного поведения на водных объектах, продемонстрировали морской спасательный жилет, спасательный круг, конец Александрова. Однако больше современных школьников интересовала беспилотная авиационная система (квадрокоптер) и тренажер по судовождению.

В свою очередь огнеборцы провели экскурсию по зданию с демонстрацией автомобильной техники, средств пожаротушения и надевания боевки.