Спасатели региона готовы к плохим погодным условиям Заполярья
Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера по причине неблагоприятных погодных условий в виде сильного порывистого ветра, низовой метели и нулевой видимости было перекрыто движение автотранспортных средств на участке ФАД Р-21 «Кола» (
На
Был подготовлен резервный пункт обогрева и временного размещения, ориентировочно на 400 человек (п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, 4а, Культурно-досуговый центр «Платформа»).
На месте перекрытия работала оперативная группа от ПСГ ЗАТО г. Заозерск, спасатели комплексного аварийно-спасательного центра (филиал ФГКУ «СЗРПСО МЧС России).
Также на участке с
Вчера в 14.05 (мск) в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Мурманской области от оператора ЕДДС Кольского района поступила информация о том, что требуется оказание помощи пострадавшим, которые по причине неблагоприятных погодных условий застряли на трассе «Кола - Серебрянские ГЭС». Автотранспортные средства, в количестве 3-х единиц оказались заблокированы в
Также 22 января в 15.40 поступила информация, что силами и средствами спасателей совместно с дорожными службами проводится оказание помощи автотранспортным средствам в количестве 12 шт. (24 чел.). Граждане в медицинской помощи не нуждаются, угрозы жизни не было.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области, в период с 21 до 24 часов 22 января на севере Мурманской области и в Мурманске был сильный северо-восточный ветер в порывах до 20-24 м/с, снег, местами сильный при видимости 500-