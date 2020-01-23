Спасатели региона готовы к плохим погодным условиям Заполярья

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера по причине неблагоприятных погодных условий в виде сильного порывистого ветра, низовой метели и нулевой видимости было перекрыто движение автотранспортных средств на участке ФАД Р-21 «Кола» ( 1470 км - 1510 км ). Спасателями были организованы специальные автостоянки на 1428 км , 1484 км , 1501 км , 1531 км и спланирован объездной маршрут по региональной автодороге Мурманск – Кола – Верхнетуломский - Никель.

На 1490 км имеется гостиница «Кемпинг Титовка» на 50 человек, гостиница «Северное сияние» по адресу: ЗАТО г.Заозерск ул. Колышкина, 2 на 90 человек.

Был подготовлен резервный пункт обогрева и временного размещения, ориентировочно на 400 человек (п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, 4а, Культурно-досуговый центр «Платформа»).

На месте перекрытия работала оперативная группа от ПСГ ЗАТО г. Заозерск, спасатели комплексного аварийно-спасательного центра (филиал ФГКУ «СЗРПСО МЧС России).

Также на участке с 1470 км по 1510 км автодороги ФАД Р-21 «Кола» был развёрнут мобильный пункт обогрева и питания ГУ МЧС России по Мурманской области, укомплектованный всем необходимым.

Вчера в 14.05 (мск) в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Мурманской области от оператора ЕДДС Кольского района поступила информация о том, что требуется оказание помощи пострадавшим, которые по причине неблагоприятных погодных условий застряли на трассе «Кола - Серебрянские ГЭС». Автотранспортные средства, в количестве 3-х единиц оказались заблокированы в 5 км от развилки Териберка - Туманный в сторону сп.Териберка. В одном из автомобилей находились иностранцы. От эвакуации спасателей они отказались, в сопровождении автодорожной техники направились своим ходом в Мурманск.

Также 22 января в 15.40 поступила информация, что силами и средствами спасателей совместно с дорожными службами проводится оказание помощи автотранспортным средствам в количестве 12 шт. (24 чел.). Граждане в медицинской помощи не нуждаются, угрозы жизни не было.