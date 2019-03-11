Спасатели Северного флота готовятся к российско-норвежскому учению «Баренц-2019»

Экипаж спасательного буксирного судна «Алтай» аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота приступил к подготовке к ежегодному совместному российско-норвежскому спасательному учению «Баренц». Традиционно оно пройдёт в конце мая в акватории Баренцева моря. В нынешнем году мероприятие состоится в российской зоне ответственности.

Основные цели учения — совершенствование навыков и действий при поиске и спасании терпящих бедствие людей на море, предотвращении загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного развития промышленного освоения Арктики.

12 марта в Мурманске пройдёт первая конференция с представителями Норвегии, в ходе которой будут рассмотрены организационные вопросы подготовки и проведения учения «Баренц-2019».

От Северного флота в мероприятии боевой подготовки будут задействованы спасательное буксирное судно «Алтай», самолёт Ил-38 и вертолёт Ка-27ПС. Планируется также привлечь многофункциональный ледокол «Илья Муромец», для которого это учение станет первым.

Как сообщает пресс-служба СФ, международное учение «Баренц» проводятся ежегодно в соответствии с Соглашением между правительствами Российской Федерации и Королевства Норвегии «О сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море» от 4 октября 1995 года. Руководство учением поочередно осуществляют как представители российских, так и норвежских сил поисково-спасательного обеспечения.