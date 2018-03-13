Спасатели Северного флота готовятся к российско-норвежскому учению сил поисково-спасательного обеспечения «Баренц-2018»

С 6 по 8 марта делегация Северного флота во главе с начальником управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитаном 1 ранга Владимиром Горбань приняла участие в первой планирующей конференции по проведению учения «Баренц–2018» в городе Киркенес (Норвегия).

Капитан 1 ранга Владимир Горбань акцентировал внимание на том, что «учение «Баренц–2018» — это единственное мероприятие сил ПСО, проводимое Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Традиционными для отработки взаимодействия между силами ПСО двух стран станут эпизоды по поиску, спасанию и эвакуации членов экипажей судов и летательных аппаратов, терпящих бедствие на воде, а также по устранению последствий экологической аварии вследствие розлива нефти на морской акватории».

От Северного флота в учении будут задействованы спасательное буксирное судно «Алтай», самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПС. Планируется также участие ледокола «Илья Муромец», для которого это учение будет первым.

Экипаж спасательного буксирного судна «Алтай» аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота приступил к подготовке к совместному российско-норвежскому учению сил поисково-спасательного обеспечения (ПСО) «Баренц–2018», которое пройдёт в мае в акватории Баренцева моря.

Международное учение «Баренц» проводится ежегодно в соответствии с Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года. Руководство учением поочередно осуществляют как представители российских, так и норвежских сил ПСО.