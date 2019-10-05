Спасатели Северного флота потушили условный пожар на корабле в Баренцевом море

Вчера в Мотовском заливе Баренцева моря состоялось учение дежурных сил поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Северного флота по оказанию помощи надводному кораблю с пожаром на верхней палубе.

В нем были задействованы спасательный буксир СБ-523, спасательно-буксирные суда «Алтай» и «Памир», а также поисково-спасательный вертолет Ка-27 авиабазы Северного флота.

Спасательная операция началась с получения сигнала бедствия от условно аварийного спасательно-буксирного судна «Памир». На его верхней палубе произошло возгорание, разросшееся в пожар. По замыслу учения несколько членов экипажа получили серьёзные поражения – ожоги и отравления угарным газом, а часть людей в спасательных жилетах прыгнули за борт — их изображали манекены.

В ходе поисково-спасательной операции в первую очередь было необходимо организовать поиск и спасение людей, оказавшихся на поверхности моря.

Первым в район бедствия прибыл вертолёт Ка-27ПС. Его экипаж при помощи электролебедки ЛПГ-300 поднял на борт всех условно поражённых, оказавшихся в воде, отработал их доставку в военно-морской клинический госпиталь.

Эвакуацию условно раненых с борта «Памира» выполнили аварийно-спасательные группы буксира СБ-523 и спасательно-буксирного судна «Алтай». На быстроходных лодках пострадавшие были доставлены на СБС «Алтай» в походный лазарет, где их принимала медицинская группа.

После эвакуации условно пострадавших были отработаны эпизоды по оказанию непосредственной помощи аварийному кораблю в борьбе с пожаром. На борт «Памира» с обоих буксиров были высажены аварийные спасательные группы со средствами пожаротушения, которые приступили к локализации и ликвидации пожара. Пламегаситель был также подан с борта спасательного буксира СБ-523.

Как сообщает пресс-служба СФ, заключительным эпизодом спасательного учения стала буксировка аварийного судна в пункт укрытия. Спасательный буксир СБ-523 отработал буксировку условно аварийного СБС «Памир» кильватерным способом. Тем временем, экипаж спасательно-буксирного судна «Алтай» обеспечил подачу на борт «Памира» электроэнергии для работы рулевых машин и вспомогательных механизмов, обеспечил откачку воды из затопленных отсеков и передачу условно обнаруженных пострадавших на борт «Алтая» в медицинских эвакуационно-спасательных контейнерах по натянутому между судами тросу.

Все поставленные задачи были выполнены успешно. По завершении учения суда поисково-спасательного обеспечения прибыли в главную базу Северного флота – Североморск.