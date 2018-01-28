Спасатели Северного флота приступили к тренировкам по водолазным спускам на глубину до 60 метров

Водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота (УПАСР СФ) приступили к тренировкам по организации и проведению водолазных спусков на глубину до 60 метров , на которых будут отработаны мероприятия по проведению подводно-технических работ.

В Кольском заливе водолазные специалисты приступили к практическим спускам с борта рейдового водолазного катера «РВК-497». Водолазы отрабатывают практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистки кингстонов, сварочным работам, рубке троса под водой обследованию подводных коммуникаций.

Совершенствование навыков водолазных специалистов проводится в преддверии масштабного учения сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота. На них военные спасатели во взаимодействии с силами ПСО морской авиации окажут помощь экипажу «аварийной» подводной лодки и на практике отработают элементы спасения личного состава, условно терпящего бедствие на море. В том числе будут произведены мероприятия по поиску «аварийной» подводной лодки, лежащей на грунте на глубине около 60 метров . Спасатели определят ее местоположение, осуществят обследование корпуса лодки с помощью необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов.

Как сообщает пресс-служба СФ, финалом предстоящего учения станут отработка подъема членов экипажа лодки на поверхность с помощью глубоководного спасательного аппарата АС-34 и оказание медицинской помощи подводникам с помощью декомпрессионного оборудования спасательных судов УПАСР СФ.