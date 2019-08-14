Спасатели Северного флота провели учения по оказанию помощи потерпевшим кораблекрушение в Арктике

На Северном флоте состоялось учение сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи высокобортному (океанскому) кораблю, получившему аварийные повреждения в условиях Арктики. Учение прошло в Баренцевом море на входе в Кольский залив возле западной оконечности острова Кильдин. В нём было задействовано 4 судна обеспечения Северного флота и спасательный буксир «Мурманрыба» от Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

По замыслу учения, на большом океанском судне, роль которого исполнил носитель глубоководных спасательных аппаратов «Михаил Рудницкий» произошёл пожар, в результате которого судно потеряло ход. Спасателям было необходимо обеспечить тушение пожара, эвакуацию пострадавших моряков и пассажиров, откачать воду из трюма и затопленных помещений «аварийного корабля», подать ему электропитание и взять на буксир.

Учение было разбито на три этапа, в каждом из которых было отработано по 2-3 эпизода.

Сначала спасательные буксиры «Мурманрыба» и СБ-56 с помощью дальнобойных лафетных стволов обеспечили охлаждение корпуса и ликвидировали возгорание на верхней палубе аварийного судна. Затем пожарный катер ПЖК-2055 подошёл вплотную к борту «Михаила Рудницкого», подал пенный пламегаситель и высадил на борт аварийно-спасательную группу, которая приступила к локализации возгорания во внутренних помещениях. Была отработана эвакуация экипажа аварийного судна с помощью надувных спасательных трапов. Условно обгоревших моряков доставили на борт спасательного буксирного судна «Алтай», где был развёрнут госпиталь.

На завершающем этапе учения буксиры «Мурманрыба» и СБ-56 отработали буксировку аварийного судна, а экипаж «Алтая» - подачу электроэнергии для запуска оборудования, необходимого для управления судном во время буксировки.

По завершении спасательного учения все его участники вернулись в пункты постоянного базирования.