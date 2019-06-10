Спасатели Северного флота во время учений отработали навыки по поиску затонувшей подлодки и спасения экипажа

В одном из заливов Баренцева моря на Северном флоте военнослужащие поисково-спасательного обеспечения оказывали помощь подводной лодке, условно попавшей в аварию. В учениях принимали участие более десяти единиц авиационной и морской техники и две подлодки - большая дизель-электрическая «Владикавказ» и глубоководный спасательный аппарат АС-34.

В учениях задействовали корабли и суда Кольской флотилии разнородных сил, вспомогательного флота, а также самолеты и вертолёты морской авиации и беспилотные летательные аппараты.

Как сообщает пресс-служба СФ, сценарий учений был таков: дизель-электрическая субмарина столкнулась с подводным объектом и легла на грунт. Объявили спасательную операцию. Подлодку искали с воздуха и с воды. Аварийную подлодку обнаружили с борта судна-носителя «Георгий Титов» и спустили на воду обитаемый аппарат АС-34. Его экипаж выполнил маневрирование в надводном положении, а затем погрузился на глубину и нашёл лодку.

АС-34 состыковался с субмариной. Часть людей эвакуировали и доставили на судно «Георгий Титов» для обследования и оказания медицинской помощи.

После завершения учения все боевые корабли и суда обеспечения вернулись в пункты постоянного базирования.