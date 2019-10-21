Спасатели успешно выступили в региональном конкурсе творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и Муза»

19 октября в Мурманском областном Дворце культуры и отдыха имени С.М. Кирова состоялся региональный конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и Муза».

В мероприятии приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, а также членов их семей из городов Мурманск, Гаджиево, Полярный, Североморск, поселков Высокий, Зверосовхоз, Спутник и Видяево. Конкурсанты представили творческие номера в номинациях «Вокал», «Хореография», «Авторская песня», «Художественное слово» и «Инструментальный жанр».

Выступления оценивались по следующим критериям: тематическая направленность, культура исполнения и художественная выразительность, исполнительское мастерство и артистизм.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области заняли первые места в областном конкурсе творчества военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и Муза».

«Творчество - неотъемлемая часть жизни многих представителей экстренного ведомства и они активно доказывают это на различных конкурсах», - отмечает старший сержант вн.сл. Дина Рыгина Дина, которая стала лауреатом 1-й степени в номинации «Художественное слово», прочитав композицию по стихам Мурманских поэтов «Покуда память о войне жива». А вот лейтенант вн.сл. Илья Иванов за авторкое стихотворение «Последний» был удостоен диплома 1-й степени в номинации «Художественное слово».

УФСИН России по Мурманской области на конкурсе представил вокально-инструментальный коллектив сотрудников «Музыкальный рубеж», выступивший с творческим номером в номинации «Авторская песня».

Поющие сотрудники УФСИН с честью выдержали серьёзное творческое испытание. Зрительный зал по достоинству оценил профессиональное исполнение песни «Путь к Победе», слова и музыку к которой написал лидер «Музыкального рубежа» Леонид Корякин.

Профессионализм артистов УИС вслед за зрителями оценило и жюри, присудившее «Музыкальному рубежу» кубок и диплом II степени в номинации «Авторская песня».

Творческий коллектив, состоящий из офицеров уголовно-исполнительной системы региона, существует уже более трёх лет и за столь недолгий период уже профессионально окреп, обрёл немало поклонников и снискал заслуженную славу среди друзей и коллег. В составе «Музыкального рубежа» сотрудники различных отделов и служб УФСИН: Екатерина Ефимова (синтезатор), Александр Трофимов (электрогитара), Сергей Пугачёв (бас-гитара), Михаил Врублевский (ударники), и автор-исполнитель Леонид Корякин (вокал, гитара).

Напомним, в этом году конкурс был посвящен 75-летию разгрома фашистких войск в Заполярье.