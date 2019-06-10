Спасатели устраняют мазутное загрязнение на Кольском заливе

В областном центре в микрорайоне Абрам-Мыс произошла утечка мазута из заброшенного мазутопровода. Топливо попало в залив.

Для ликвидации утечки к месту ЧП были стянуты силы МЧС и специалисты компании «Мурманэнергосбыт».