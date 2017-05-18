Мурманская область. Арктика18.05.17 12:33
Спасатели выехали для оказания помощи в Ловозерский район
18 мая в 10 часов 50 минут в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России поступило сообщение о том, что на озере Чудъявр Ловозерского района провалился под лед снегоход. На место происшествия выехали сотрудники ГИМС Ловозерского участка ГИМС, водолазная группа спасателей ПСП г. Мурманска МАКАСЦ филиала ФГКУ «СЗРПСО МЧС России». Дальнейшая информация уточняется.
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