Спасательное судно «Мурманрыба» ведёт в порт рыболовный траулер «Себекс» с неисправным двигателем

Как сегодня сообщает Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ, судну «Себекс», находящемуся в Баренцевом море потребовалась помощь из-за проблем с двигателем. На выручку отправился спасательный буксир «Мурманрыба».

К настоящему времени спасательное судно приступило к буксировке траулера «Себекс» в порт Мурманска. Планируется, что на место суда прибудут в порт около 4 часов утра среды. На борту траулера находятся 8 членов экипажа, никто из них не пострадал.