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Мурманская область. Арктика21.06.17 08:33

Спасательный буксир «Мурманрыба» на буксире ведёт траулер «Ольга-1» в Мурманск

Как сообщает Спасательно-координационный  центр Росморречфлота, генеральная директор ООО «Восток-М» (г.Мурманск) в 10.00 мск 19 июня запросил у ФГБУ «Северный ЭО АСР» помощь в буксировке в порт Мурманск рыболовного траулера морозильного (ртм) «Ольга-1», который с 13 июня находится в дрейфе с неисправным главным двигателем у острова Колгуев (южная часть Баренцева моря). В 12.00 мск к аварийному судну был направлен дежурный смб «Мурманрыба» (судовладелец ФГБУ «Северный ЭО АСР», порт регистрации Мурманск) для буксировки в порт Мурманск.

Вчера, 20 июня, 1.05 мск спасательный морской буксир (смб) «Мурманрыба» начал буксировку аварийного судна.

Как пишет ИАА «ПортНьюс», до обращения за помощью судовладелец планировал доставить необходимые запасные части на аварийное судно и устранить неисправность силами экипажа. Устранить неисправность не удалось.

Прибытие судна в порт Мурманск ожидается 22 июня.

 

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