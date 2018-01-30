Спасательный глубоководный аппарат «Бестер» будет передан Службе поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ

Спасательный глубоководный аппарат (СГА) проекта 18270 «Бестер», после проведения медернизационных работ, в 2019 году будет передан в состав Северного флота. В настоящее время ремонт и модернизация СГА «Бестер» ведутся на «Канонерском судостроительном заводе» в Санкт-Петербурге под контролем Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ.

СГА «Бестер» предназначен для оказания помощи и спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте на глубинах до 720 метров, а также для обследования подводных объектов и выполнения подводно-технических работ.

По своим характеристикам, модернизируемый на Канонерском заводе СГА «Бестер» будет обладать характеристиками второго аппарата этой серии, - «Бестер-1» (проекта 18271), который является развитием проекта 18270 и входит в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота.

В конструкции СГА предусмотрено применение принципиально новых технологий, не имеющих аналогов в мире: система наведения посадки и прикрепления к аварийной подводной лодке (камера присоса), которая позволяет СГА эвакуировать людей при крене до 45о. Для сравнения, все предыдущие спасательные аппараты, построенные в нашей стране и за рубежом, могли оказать помощь терпящему бедствие экипажу при крене аварийной подводной лодки не более 15о.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, аппарат оснащен системой жизнеобеспечения, которая надежно работает при повышенном давлении в спасательном отсеке, что обеспечивает приём спасаемых не только «сухим», но и «мокрым» способом (на глубинах до 60 метров). Кроме того, СГА «Бестер-1» оснащён новой системой поточной вентиляции, которая позволяет начать декомпрессию спасаемых подводников уже в процессе всплытия, что сокращает время последующего нахождение людей в барокамерах.